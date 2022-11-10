Шестилетний мальчик потерялся в лесу в Новой Москве

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по городу Москве

Россия, Москва, Калужское шоссе Карта всех событий

Шестилетний мальчик потерялся в лесу в ТиНАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу в четверг, 10 ноября.

По данным ведомства, ребенок потерялся вечером в лесном массиве возле поселения Воскресенского. Сообщение об этом получили росгвардейцы, которые патрулировали территорию. В результате проведенных мероприятий сотрудники вневедомственной охраны нашли мальчика с похожими приметами на Калужском шоссе. Потерявшийся был очень напуган.

По словам ребенка, он гулял с отцом и собакой в лесу. Заигравшись с питомцем, мальчик потерял папу из виду и заблудился.

Мальчика доставили в отдел полиции, где он был передан встревоженной матери.

Еще один ребенок потерялся на юго-западе столицы. Мальчика младшего школьного возраста без сопровождения взрослых заметили прохожие на остановке общественного транспорта в шесть утра 10 ноября. Ребенок был растерян и ничего не смог про себя рассказать.