Корпорация Mazda Motor прекращает деятельность в России

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Японская компания по производству автомобилей Mazda Motor сообщила о прекращении работы в России. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили в пресс-службе корпорации.

Уточняется, что долю в совместном предприятии во Владивостоке могут передать публичному акционерному обществу «Соллерс Авто».

— 24 октября 2022 года мы подписали соглашение о передаче доли, — говорится в сообщении.

Сумма сделки составила один евро.

На фоне ухода из РФ и передачи доли компания понесет убыток в размере 12 миллиардов иен, передает ТАСС.

Компания Mercedes-Benz 26 октября завершила процесс продажи своего завода и активов российскому дилеру «Автодом». При этом Mercedes-Benz — далеко не первый автопроизводитель, ушедший из России в этом году. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие еще бренды покинули страну и что будет со сборочными площадками, на которых эти компании работали.

В свою очередь бренд Volvo также рассматривает возможность продажи бизнеса в России. Как рассказал «ВМ» автоэксперт Кирилл Бревдо, вероятность ухода компании с российского рынка очень высока.