«Не надо говорить, что все пропало»: какое будущее ждет российские автозаводы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Компания Mercedes-Benz 26 октября завершила процесс продажи своего завода и активов российскому дилеру «Автодом». При этом Mercedes-Benz — далеко не первый автопроизводитель, ушедший из России в этом году. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие еще бренды покинули страну и что будет со сборочными площадками, на которых эти компании работали.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz долгое время не делала каких-либо громких заявлений. Несмотря на то что завод в Подмосковье с марта находился в простое, немцы не сообщали об уходе из России. Однако недавно это решение было озвучено. Все доли в дочерних компаниях будут переданы партнеру в России — сети «Автодом». Эта же сеть должна взять на себя обязательства по обслуживанию проданных автомобилей. Вполне возможно, что бренд уйдет из России за символическую плату, при этом имея возможность выкупить активы обратно на протяжении какого-то времени.

Nissan

Еще одним недавно ушедшим автогигантом стала компания Nissan. Ее активы в России были переданы институту НАМИ 11 октября. При этом российское подразделение автопроизводителя сможет выкупить их назад в течение шести лет. Обслуживать проданные машины обещает АвтоВАЗ, он же сообщил о готовности взять на себя поставки запчастей.

Toyota

Компания Toyota объявила об уходе из России еще в конце сентября. Японская фирма закрыла завод в Шушарах и решила пересмотреть штат представительства в России. Бренд принял решение сохранить российский офис и налаженную годами дилерскую сеть в стране. При этом в данный момент Toyota окончательно не уходит из России и полностью не обрывает связи.

Renault

Французский бренд Renault покинул Россию еще в мае этого года. В России компания владела крупной долей в АвтоВАЗе. Как и в случае с Nissan, российские активы Renault стали государственной собственностью с возможностью обратного выкупа в течение шести лет. АвтоВАЗ взял на себя обязательство обслуживать автомобили Renault.

Volkswagen

Компания Volkswagen всячески опровергает слухи о том, что завод в Калужской области будет продан. Однако этот завод (на котором помимо Volkswagen производились автомобили Skoda) приостановлен с начала весны. В компании пока не говорят о своем будущем в РФ.

Какие автомобильные заводы есть в России

Всего в России действовало порядка 20 автомобильных заводов — от Калининграда до Владивостока. Например, завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипове после ухода компании может быть вновь запущен российскими специалистами. Есть пока неподтвержденные слухи, что там будут выпускать машины китайских марок.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге после ухода компании стал подведомственным Минпромторгу. Глава ведомства Денис Мантуров пообещал, что он сохранит работоспособность, работать на нем останется около 2000 сотрудников. Чем именно займется коллектив, пока не сообщается.

На столичном заводе, который в последние годы занимался выпуском машин Renault, решили наладить производство новых российских автомобилей. Производству вернули его прежнее название «Москвич». Руководство площадки ищет партнеров и занимается созданием дилерской сети, при этом выпуск автомобилей пока только в планах.

Какой будет судьба завода в Санкт-Петербурге, который занимался выпуском машин Toyota, пока неизвестно. Скорее всего, производство ждет консервация и ожидание нового собственника.

Завод Volkswagen под Калугой потенциально может быть продан новым собственникам, однако пока на этот счет нет конкретной информации. Еще одним производством Volkswagen владел в Нижнем Новгороде. Данная площадка была совместной с группой ГАЗ, и из-за ограничений продолжать работу стало невозможно.

Сборочная площадка под Санкт-Петербургом у Kia и Hyundai в данный момент не работает. Также к сворачиванию производства готовится калининградский «Автотор», на котором пока производятся автомобили этих марок. По мере окончания комплектующих завод будет перенастроен под выпуск других автомобилей, однако пока неизвестно, какие именно бренды теперь будут производиться здесь.

Высока вероятность простоя

Заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков отметил, что в данный момент конкретных действий не производится ни по одной марке.

— Какие-то планы, может быть, где-то и объявляются, но надо понимать: чтобы на уже построенном заводе начать выпускать другой автомобиль, даже если этот автомобиль существует, нужны не месяцы, а годы. Слишком мало времени прошло, чтобы окончательно выводы сделать, — уверен автоэксперт.

По словам специалиста, недавно начал производство электромобилей Evolute завод «Моторинвест» в Липецке. Однако в контексте ухода компаний из России эта история не показательна: этот завод простаивал уже довольно давно, подчеркнул Гудков.

Эксперт уточнил, что переориентирование заводов может как потребовать относительно немного времени, так и затянуться на долгий срок. Все зависит от того, что именно на конкретном заводе предполагается производить, пояснил специалист.

— Есть разные циклы производства. Есть сборка из крупных узлов, из мелких узлов. Сборка SKD (semi-knocked-down) — это установка на автомобиль крупных элементов, бамперов, сидений и т. д. По сути, можно взять уже собранный автомобиль на другом заводе, частично разобрать его и собрать уже на другом заводе, выдав за свой продукт. Это сделать несложно. На другом полюсе — полностью свое производство в значительной степени локализованного автомобиля, как, например, АвтоВАЗ производит Granta. Это гораздо более длинный путь, — объяснил собеседник «ВМ».

По мнению автоэксперта и ведущего программы «Минтранс» Вячеслава Субботина, пока российские автозаводы ждет длительный простой. Ожидаемый от китайских марок интерес не оправдался, так как организация производства новых машин требует больших вложений. Даже налаженное в Туле производство китайских машин все равно задействует метод крупноузловой сборки, уточнил специалист.

Гудков подчеркнул, что отсутствие интереса Китая к российским автомобильным заводам легко объяснить.

— Китайские производители еще могут прийти, хотя их интерес за последние полгода не был обвальным. Китайский рынок в десятки раз больше российского, и Россия для них огромного интереса не представляет, если это не высокомаржинальные машины. Такие машины тут сейчас и продаются. А на них много не выиграть, локализовав производство, — рассказал эксперт.

По мнению Субботина, история с покупкой компанией «Автодом» площадей Mercedes-Benz не получит продолжения. Эксперт предположил, что новые владельцы имеют большой опыт торговли автомобилями, но не их производства.

Субботин подчеркнул, что наиболее перспективным российским автомобильным заводом сейчас стал «Москвич».

— Там подход более серьезный, Собянин хотя бы оставил коллектив. Для него важно было обеспечить рабочие места. Понятное дело, что до появления этих машин на рынке пройдет минимум полтора года. Нужно все перестраивать, но там у людей опыт хотя бы есть. Ford, Renault, Nissan, АвтоВАЗ — все будет стоять. КаМАЗ делали машины с кабинами Mercedes-Benz. Нет этой компании — нет автомобилей, — объяснил специалист.

Субботин отметил, что продолжает работу завод ГАЗ, который делает сразу две модели, которые составляют конкуренцию зарубежным авто: Next и NN. Однако у компании простаивают площади, на которых делали Skoda, Volkswagen и Chevrolet. При этом крайне важно, что сам завод продолжает работу, подчеркнул эксперт.

По словам Гудкова, гипотетически некоторые автомобильные заводы могут переоборудовать под другие нужды.

— Выпускать там можно что угодно и даже не только автомобили. Это просто огромный ангар, в котором стоит сборочная линия. Ее проще было бы использовать для автомобилей, но это может быть и другая продукция. Вопрос в том, в каком варианте передадут оборудование. Нужны знания по его перезапуску. Эта информация не публикуется, и нам об этом рассуждать бесполезно, — отметил собеседник «ВМ».

Ясность по дальнейшему положению дел на российских автозаводах появится, когда с конвейера начнут сходить первые партии автомобилей, уточнил эксперт. В частности, это произошло на липецком заводе «Моторинвест» после запуска производства электромобилей Evolute. Однако путь до этого будет долгим: например, даже для производства китайских автомобилей их необходимо оптимизировать под российские условия эксплуатации, заметил Гудков.

По мнению Субботина, возобновление деятельности заводов будет возможно по мере улучшения политической ситуации.

— Простой продолжится, пока не успокоится политическая ситуация. А она рано или поздно успокоится. Хоть маленький свет появится — все вернутся. Деньги не пахнут, это бизнес. Все еще будет бурно развиваться, не надо говорить, что все пропало, — резюмировал Субботин.