Количество нарушений в сфере землепользования снизилось в СЗАО на треть

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Число нарушений при использовании участков земли в СЗАО столицы сократилось в 1,4 раза с начала 2022 года. Об этом рассказал глава Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

По его словам, за три квартала текущего года на северо-западе Москвы специалисты ведомства обследовали около 47,5 миллиона «квадратов» территории и обнаружили 490 нарушений при использовании построек.

Бобров добавил, что число нарушений при использовании земли на северо-западе города существенно сократилось за девять месяцев 2022 года.

Всего сотрудники ведомства выявили 233 правонарушения. Этот показатель на треть меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Госинспекция по недвижимости также активно занимается демонтажом объектов самостроя. За три квартала специалисты выявили 190 построек, возведенных на незаконных основаниях. Более 11 тысяч квадратных метров самостроя уже ликвидировали.

До этого сообщалось, что специалисты отдела контроля за объектами недвижимости по ЗелАО выявили 226 нарушений земельно-имущественного законодательства и 44 объекта самовольного строительства с начала года.