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«Предложения не делал»: Агаларов заявил, что не имеет никакого отношения к кольцу Гавриловой

Лейла Алиева
Общество
«Предложения не делал»: Агаларов заявил, что не имеет никакого отношения к кольцу Гавриловой
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Недавно возлюбленная певца и предпринимателя Эмина Агаларова Алена Гаврилова опубликовала в социальных сетях снимок, на котором похвасталась кольцом с бриллиантом в 10 карат. Поклонники сразу решили, что подарок девушке сделал артист.

— Предложения не делал и к этому кольцу не имею никакого отношения. А на день рождения я подарил ей колье. С подарками у нее все в порядке — за нее не переживайте, — прокомментировал слухи Агаларов.

По его словам, это публикация была сделана в целях рекламы ювелирного бренда, пишет StarHit.

До этого Эмин Агаларов рассказал об отношениях со своей бывшей женой, дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой. Их союз распался в 2015 году. При этом бывшие возлюбленные сохранили дружеские отношения и проводят время вместе ради детей.

Недавно Агаларов подтвердил подозрения фанатов, признавшись, что воссоединился со второй женой Аленой Гавриловой. Певец был дважды женат. В браке с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой у него родились близнецы Али и Микаил, которым уже по 13 лет. Позже артист усыновил девочку Амину. А от союза с Гавриловой артист воспитывает дочь Афину.

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