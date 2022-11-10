Первый детский сад с игровой площадкой на крыше появился в Москве

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Симоновская набережная Карта всех событий

В столице появится первый в детский сад с плейхабом на крыше. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

— Уникальная детская площадка разместится на крыше одноэтажного здания детского сада на 95 мест и будет полностью безопасна для малышей. Его воспитанники получат возможность не только гулять на свежем воздухе у воды, но и развиваться в атмосфере естественных природных пространств, — рассказал Сергей Кузнецов.

Он отметил, что такие заведения в мире являются обычной практикой, но для Москвы это первый случай.

По словам главного столичного архитектора, при конструировании игровых зон использовались принципы нейродинамики. Это способствует формированию речи и восприимчивости детей к обучению.

Детский сад возведут на Симоновской набережной в ЖК Først.

На площадке воссоздадут образ северного ландшафта с горками, полянами, деревянными и каменистыми поверхностями. На плейхабе установят башню с оборудованием для подъема песка, игровую кухню, тоннели и горку, а также качели-гамаки, карусели-гнезда и скалодром. Также на площадке будет организована крытая веранда, которая позволит проводить там различные занятия: от подвижных игр до просмотра кинофильмов, пояснили в пресс-службе Москомархитектуры.

До этого сообщалось, что детский сад на 150 мест ввели в эксплуатацию в составе ЖК «Михайловский парк» в Рязанском районе Москвы.