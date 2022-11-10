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Детский сад на 150 мест ввели в эксплуатацию на юго-востоке Москвы

Араз Салехов
Город
Детский сад на 150 мест ввели в эксплуатацию на юго-востоке Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, 2-я Институтская улица Карта всех событий

Детский сад на 150 мест ввели в эксплуатацию в составе ЖК «Михайловский парк» в Рязанском районе Москвы. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщила пресс-служба Комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

— Застройщик выполняет обязательства по строительству необходимых объектов образования в рамках крупного жилого комплекса. Ранее инспекторы оформили заключение о соответствии детского сада утвержденному проекту, а на данный момент выдано разрешение на ввод учреждения в эксплуатацию, — рассказал руководитель Комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова в свою очередь добавила, что общая площадь детского сада составляет около 2,8 тысячи квадратных метров. Он рассчитан на шесть групп для детей от трех до семи лет, цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно о строительстве детского сада на 225 мест в составе жилого комплекса в поселении Сосенском в ТиНАО. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что участок предоставлен инвестору сроком на пять лет.

Помимо этого, в районе Покровское-Стрешнево завершилось строительство детского сада на 350 мест. Он станет частью жилого комплекса. Трехэтажное здание построили по адресу Волоколамское шоссе, владение 71/9.

Москва Детские сады Рязанский район
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