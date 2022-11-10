Эксперты дали советы, как выбрать правильный шампунь

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Трихологи дали советы по выбору подходящего шампуня для волос.

Эксперты отмечают, что «универсального солдата», который подходил бы всем без исключения, в мире средств по уходу за волосами не существует.

Чтобы понять, правильный ли выбор вы сделали в магазине, профессионалы советуют тестировать какую бы то ни было новую косметику в течение примерно двух недель. Стоит оценить внешний вид волос и не появились ли зуд, шелушение.

Эксперты советуют периодически менять средства по уходу за волосами. В противном случае возникает эффект привыкания. Менять средства желательно каждые четыре–шесть месяцев.

Если же человек страдает от тех или иных заболеваний кожи головы, для подбора правильного шампуня стоит посоветоваться с врачами, передает Общественная служба новостей.

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