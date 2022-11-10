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Глава МИД Швеции заявил, что не знает виновных в теракте на «Северных потоках»

Араз Салехов
В мире
Глава МИД Швеции заявил, что не знает виновных в теракте на «Северных потоках»
Фото: Pixabay

Власти Швеции сейчас не могут назвать ответственных за взрывы на «Северных потоках». Об этом в четверг, 10 ноября, заявил журналистам глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём.

— На данный момент мы не знаем, кто ответственен за эти взрывы. Мы не исключаем никаких сценариев. Но мы и не спекулируем о том, на ком лежит ответственность, — отметил он.

По его словам, на текущий момент прокуратура и национальная служба разведки исходят из того, что речь идет о диверсии на газопроводах, сообщает РИА Новости.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали о том, что известно о теракте на «Северном потоке» и как его могли привести в исполнение. Военный эксперт Владимир Гундаров уверен, что причиной взрыва на «Северных потоках» стала диверсия. По его мнению, со значительной долей вероятности к этому причастна Великобритания.

Вице-премьер России Александр Новак во вторник, 1 ноября, заявил, что отечественные специалисты из числа участников комиссии приступили к изучению причин и обстоятельств аварии на «Северных потоках». Он отметил, что на данный момент еще нет никаких «официальных бумаг» и других документов о ходе работы комиссии.

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