Госдума приняла законопроект о наказании для коллекторов за угрозы

Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому коллекторов будут лишать свободы сроком на 10 лет за насилие и угрозы. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили в пресс-службе нижней палаты.

Законопроект вводит уголовную ответственность за насилие, угрозы его применения или распространение ложной информации, порочащей честь и достоинство должников. За это коллектором ждет штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты. В качестве альтернативного наказания возможны принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.

В случае совершения подобных действий группой лиц их ждет лишение свободы сроком до 10 лет, говорится на сайте Госдумы.

С середины марта банки и коллекторы испытывают трудности с получением средств при взыскании долгов с физлиц через Федеральную службу судебных приставов. По словам главы Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльмана Мехтиева, со сложностями столкнулись свыше 60 организаций.