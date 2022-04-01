Банки начали сталкиваться с трудностями из-за отказов приставов взыскивать долги

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С середины марта банки и коллекторы испытывают трудности с получением средств при взыскании долгов с физлиц через Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Об этом в пятницу, 1 апреля, пишет РБК.

По словам главы Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмана Мехтиева, со сложностями столкнулись свыше 60 организаций. По данным некоторых агентств, снижение суммы перечислений составляет до 50 процентов.

Как рассказал глава департамента по работе с просроченными задолженностями Росбанка Евгений Сеньковский, приставы продолжают отказываться от выездов к должникам с целью ареста имущества. Согласно оценкам, сумма потерь на фоне блокировки переводов со стороны ФССП оценивается примерно в 120 миллиардов рублей.

До этого Банк России (ЦБ) рекомендовал кредитным организациям скорректировать подходы к установлению курсов купли-продажи иностранной валюты клиентам-юрлицам. В соответствующем письме регулятор рекомендовал игрокам применять в работе с корпоративными клиентами несколько вариантов подходов.