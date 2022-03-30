ЦБ рекомендовал банкам разные курсы для импортеров и прочих компаний

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Банк России (ЦБ) рекомендовал кредитным организациям скорректировать подходы к установлению курсов купли-продажи иностранной валюты клиентам-юрлицам. Об этом стало известно из письма, рассылаемого ЦБ кредитным организациям, в среду, 30 марта.

Из письма следует, что регулятор рекомендует игрокам применять в работе с корпоративными клиентами следующие подходы. Так, для компаний-импортеров, приобретающих валюту для расчетов по импортным контрактам, отклонение курса в банке от биржевого уровня не должно превышать два рубля.

Банкам рекомендуется устанавливать курсы с отклонением не менее 10 рублей от биржевых уровней. Таким образом, условия обмена валюты для этих компаний будут менее выгодными.

Отмечается, что перечень адресатов в документе не раскрывается, он рассылался в кредитные организации «по списку», передает РБК.

9 марта «ВМ» поговорила с экспертами и попыталась понять, действительно ли страна находится на грани дефолта. Аналитики Fitch полагают, что дефолт по долларовым обязательствам России неизбежен.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал, что текущая конъюнктура не указывает на дефолтное состояние экономики России. Пересмотр рейтинга эксперт прежде всего связывает с заморозкой части резервов ЦБ.