Недавно вышедший на свободу мужчина убил односельчанина и его сожительницу

Фото: СК РФ

В Бурятии мужчина, который меньше месяца назад вышел на свободу из исправительной колонии, зарезал односельчанина и его сожительницу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике в четверг, 10 ноября.

По информации ведомства, убийство произошло в селе Турунтаево Прибайкальского района. Освободившийся в конце октября из колонии 44-летний местный житель вернулся домой и решил выпить.

8 ноября он пришел к своим знакомым на застолье. В разгар праздника 52-летний хозяин квартиры оскорбил гостя, из-за чего мужчины поссорились. Бывший заключенный выхватил нож из кармана и несколько раз ударил обидчика в живот и грудь. После этого обиженный мужчина напал на 42-летнюю сожительницу пострадавшего и также нанес ей множество ножевых ран, а затем скрылся. Оба потерпевших скончались на месте происшествия от полученных ран.

Их тела обнаружил сосед на следующий день и обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Подозреваемого задержали. В ходе допроса он подробно рассказал о случившемся, а также показал место в лесу, где он спрятал орудие убийства. Нож изъяли и приобщили к делу.

Фигуранту уже выдвинули обвинение, решается вопрос о заключении его под стражу.

Еще одно убийство произошло на юге столицы. Женщина выбросила свою малолетнюю дочь из окна 11-го этажа. От полученных травм ребенок скончался в больнице. Злоумышленницу задержали, она дала признательные показания, но не выразила сожаления в содеянном.