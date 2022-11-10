Женщина, выбросившая ребенка с 11-го этажа на юге Москвы, признала вину и не сожалеет о содеянном

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Россия, Москва, Сумской проезд Карта всех событий

Мать малолетнего ребенка, которого она выбросила с 11-го этажа на юге столицы, признала вину и не выказала никаких признаков сожаления. Об этом Вечерней Москве сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 10 ноября.

По ее словам, следователи допросили женщину, которую обвиняют в убийстве своей дочери 2021 года рождения, и подозреваемая признала свою вину. Во время сверки показаний на местности она не выказала никакого сожаления о содеянном, но сообщила сотрудникам ведомства подробности о произошедшем.

СК назначит женщине комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Трагедия, о которой идет речь, произошла утром 8 ноября в доме в Сумском проезде. Женщина выбросила дочь 2021 года рождения из окна 11-го этажа. Младенец был госпитализирован, но позже скончался в больнице. Женщине также потребовалась помощь медиков.

На следующий день горе-мать выписали из больницы и доставили в территориальный отдел СК.

Что могло стать причиной совершения преступления — в материале «ВМ».