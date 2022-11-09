Женщина, выбросившая ребенка с 11-го этажа на юге Москвы, выписана из больницы

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Россия, Москва, Сумской проезд Карта всех событий

Женщину, которая выбросила малолетнюю дочь с 11-го этажа на юге столицы, выписали из медицинского учреждения. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 9 ноября.

По ее словам, сразу после выписки подозреваемую доставили в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

Трагедия, о которой идет речь, произошла утром 8 ноября в доме в Сумском проезде. Женщина выбросила дочь 2021 года рождения из окна 11-го этажа. Что могло стать причиной совершения преступления, а также как развивались события — в материале «ВМ».

Утром в среду, 9 ноября, стало известно, что девочка скончалась в больнице.

— Теперь действия матери подлежат квалификации по статье «Убийство малолетнего ребенка» — пояснила изменение обстоятельств руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Ведомство взяло расследование уголовного дела под свой контроль.