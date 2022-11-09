Женщина, выбросившая ребенка с 11-го этажа на юге Москвы, доставлена в СК

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

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Следователи приступили к допросу 26-летней женщины, которая выбросила свою малолетнюю дочь с 11-го этажа на юге Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 9 ноября.

По ее словам, с женщиной беседуют в Чертановском межрайонном следственном отделе СК. Ее обвиняют по статье «Убийство малолетнего».

Трагедия, о которой идет речь, произошла утром 8 ноября в доме в Сумском проезде. Женщина выбросила дочь 2021 года рождения из окна 11-го этажа. Младенец выжил и был госпитализирован. Женщине также потребовалась помощь медиков.

Что могло стать причиной совершения преступления — в материале «ВМ».

Утром в среду, 9 ноября, стало известно, что девочка скончалась в больнице. В тот же день горе-мать выписали из больницы и доставили в территориальный отдел СК.