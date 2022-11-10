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Третьяк заявил, что без сборной России по хоккею на чемпионате мира не тот уровень

Араз Салехов
Спорт
Третьяк заявил, что без сборной России по хоккею на чемпионате мира не тот уровень
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Чемпионат мира и Кубок мира по хоккею потеряют уровень зрелищности без участия российской сборной. Об этом в четверг, 10 ноября, заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

— Мне кажется, все ждут ситуацию, что будет. А когда ситуация изменится, тогда, наверное, будем решать. НХЛ до конца не объявляет состав Кубка (мира — прим. «ВМ»). Я думаю, международная федерация тоже ждет, выжидает что-то. Просто не все говорят открыто, но я думаю, что без сборной России все-таки чемпионаты мира, Кубки — не тот состав, не тот уровень, который должен быть. Россия — это Россия, никуда не денешься, — отметил он.

Отношения к хоккейным турнирам без России изменится, цитирует Третьяка «Чемпионат.com».

В конце мая Международная федерация хоккея лишила права принимать участие в чемпионате мира 2023 года сборные России и Белоруссии. Проведение турнира было утверждено в Финляндии и Латвии.

До этого Россию лишили возможности выступить на чемпионате мира по хоккею в 2022 году. Также Совет международной федерации хоккея лишил РФ права на проведение молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Хоккей Россия Владислав Третьяк
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