Третьяк заявил, что без сборной России по хоккею на чемпионате мира не тот уровень

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Чемпионат мира и Кубок мира по хоккею потеряют уровень зрелищности без участия российской сборной. Об этом в четверг, 10 ноября, заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

— Мне кажется, все ждут ситуацию, что будет. А когда ситуация изменится, тогда, наверное, будем решать. НХЛ до конца не объявляет состав Кубка (мира — прим. «ВМ»). Я думаю, международная федерация тоже ждет, выжидает что-то. Просто не все говорят открыто, но я думаю, что без сборной России все-таки чемпионаты мира, Кубки — не тот состав, не тот уровень, который должен быть. Россия — это Россия, никуда не денешься, — отметил он.

Отношения к хоккейным турнирам без России изменится, цитирует Третьяка «Чемпионат.com».

В конце мая Международная федерация хоккея лишила права принимать участие в чемпионате мира 2023 года сборные России и Белоруссии. Проведение турнира было утверждено в Финляндии и Латвии.

До этого Россию лишили возможности выступить на чемпионате мира по хоккею в 2022 году. Также Совет международной федерации хоккея лишил РФ права на проведение молодежного чемпионата мира в 2023 году.