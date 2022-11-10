Травмированную в ДТП лосиху спасли в Подмосковье

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Инспекторы-экологи помогли сбитой автомобилем молодой лосихе. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

— Мы получили информацию о том, что в СНТ «Новая искра» вблизи села Богослово обнаружено травмированное животное. На место срочно выехали инспекторы Госохотнадзора и нашли лосиху с повреждениями левой задней ноги, — рассказал он.

По словам Фирсова, лосиха пострадала в результате ДТП и выглядела крайне истощенной. Он отметил, что животное могло не выжить без оказания срочной помощи.

Лосиху передали в клинику благотворительного фонда «Бим» для лечения и реабилитации.

Фирсов напомнил, что в преддверии зимы животные активно перемещаются в поисках корма, в связи с чем часто выходят на дороги, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в Московском зоопарке сделали специальные окошки-«подглядки» в вольере спасенного медведя Диксона. С их помощью посетители могут понаблюдать за Диксоном, не пугая его большим скоплением людей.