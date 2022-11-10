«Талантливый артист — не значит мудрый политик»: Вовк раскритиковала президента Украины

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Народная артистка России Ангелина Вовк раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за его политические решения. Об этом в среду, 9 ноября, она рассказала в рамках проекта «Эмпатия Манучи» на одноименном YouTube-канале.

— Зеленский тут плясал у нас на Новый год, получал большие деньги — и вдруг он там сидит и командует, чтобы нас бомбили, требует оружия, требует нас уничтожить, — отметила телеведущая.

Она также не раз подчеркивала, что всецело поддерживает специальную военную операцию России на Украине, а также российских военнослужащих, выполняющих свой долг, передает «Пятый канал».

— Талантливый артист — не значит мудрый политик, — подвела итог в разговоре об украинском лидере Вовк.

До этого телеведущая раскритиковала певицу Аллу Пугачеву за то, что та покинула страну. Кроме того, Вовк назвала Примадонну прекрасной актрисой и великолепной певицей. При этом, по мнению Вовк, артистка обладала не лучшим характером.

В рамках шоу артистка также заявила, что украинской певице Светлане Лободе суждено выступать только в кабаре.