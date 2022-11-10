Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В «Тинькофф» заявили, что банк заплатил крупную сумму Тинькову за бренд

Александр Афонин
Общество
В «Тинькофф» заявили, что банк заплатил крупную сумму Тинькову за бренд
Фото: roscongress / Сергей Коньков

Банк «Тинькофф» заплатил достаточно крупную сумму предпринимателю Олегу Тинькову, чтобы бренд агрегатора перешел во владение кредитной организации. Об этом заявил председатель правления «Тинькофф» Станислав Близнюк в четверг, 10 ноября.

— Бренд принадлежит банку, и в свое время за это имя банк заплатил достаточно большую сумму, — сказал председатель правления, отвечая на вопрос, есть ли у Тинькова шанс оспорить права на бренд.

Близнюк добавил, что на данный момент руководство банка планирует провести ребрендинг. По его словам, кредитная организация переросла именной бренд, и ей следует развиваться дальше. Однако подробностей процедуры и того, какие элементы она затронет, он не уточнил, передает ТАСС.

Об отзыве бренда «Тинькофф» сообщил его основатель Олег Тиньков 1 ноября. По его словам, процесс уже стартовал. Бизнесмен также указал на «загадочное исчезновение» поста об отказе от российского гражданства.

В апреле стало известно, что «Тинькофф банк» планирует отказаться от использования «именного» бренда. В организации напомнили, что «Тинькофф» в настоящее время является вторым крупнейшим частным банком в России по количеству активных розничных клиентов.

Банки Олег Тиньков Бренды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

НАТО воюет с клопами

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Все мнения
О проекте