В «Тинькофф» заявили, что банк заплатил крупную сумму Тинькову за бренд

Фото: roscongress / Сергей Коньков

Банк «Тинькофф» заплатил достаточно крупную сумму предпринимателю Олегу Тинькову, чтобы бренд агрегатора перешел во владение кредитной организации. Об этом заявил председатель правления «Тинькофф» Станислав Близнюк в четверг, 10 ноября.

— Бренд принадлежит банку, и в свое время за это имя банк заплатил достаточно большую сумму, — сказал председатель правления, отвечая на вопрос, есть ли у Тинькова шанс оспорить права на бренд.

Близнюк добавил, что на данный момент руководство банка планирует провести ребрендинг. По его словам, кредитная организация переросла именной бренд, и ей следует развиваться дальше. Однако подробностей процедуры и того, какие элементы она затронет, он не уточнил, передает ТАСС.

Об отзыве бренда «Тинькофф» сообщил его основатель Олег Тиньков 1 ноября. По его словам, процесс уже стартовал. Бизнесмен также указал на «загадочное исчезновение» поста об отказе от российского гражданства.

В апреле стало известно, что «Тинькофф банк» планирует отказаться от использования «именного» бренда. В организации напомнили, что «Тинькофф» в настоящее время является вторым крупнейшим частным банком в России по количеству активных розничных клиентов.