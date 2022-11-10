В Совфеде заявили, что престиж России не зависит от участия в саммите G20

Фото: Администрация президента РФ

Международный престиж России не зависит от участия в саммите G20. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в четверг, 10 ноября.

— Надо посмотреть, кто там будет участвовать, потому что не все страны там будут представлены главами государств, во-первых. Во-вторых, международный престиж Российской Федерации — это такая величина, которая не очень сильно зависит от каких-то международных мероприятий подобного рода, — пояснил он.

По мнению сенатора, глава МИД РФ Сергей Лавров, который будет представлять страну на саммите «Большой двадцатки», сумеет объяснить подходы Москвы к международным делам, в частности к конфликту на Украине, пишут «Известия».

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россию на грядущем саммите G20 будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Также он подтвердил, что Владимира Путина на предстоящей встрече «Большой двадцатки» ожидать не стоит.

Политолог Юрий Светов в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил, что приглашение Владимира Зеленского на саммит «Большой двадцатки» стало очередным решающим фактором для отказа Владимира Путина посещать мероприятие. Он добавил, что президента Украины пригласили на встречу еще и для того, чтобы поднять авторитет политика и сделать вид, что он находится на одном политическом уровне с лидером России.