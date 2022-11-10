Политолог Светов объяснил, зачем Зеленского позвали на саммит G20

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Приглашение украинского президента Владимира Зеленского на саммит «Большой двадцатки» стало очередным решающим фактором для отказа президента России Владимира Путина посещать мероприятие. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил политолог Юрий Светов.

— Председатель очередного саммита G20 имеет право приглашать страны, которые полезны для сотрудничества с «Большой двадцаткой». Но в этот раз его вынудили пригласить президента Украины. Понятно, что это сделано, чтобы столкнуть Зеленского с Путиным, — отметил специалист.

Он добавил, что президента Украины пригласили на саммит еще и для того, чтобы поднять авторитет политика и сделать вид, что он находится на одном политическом уровне с лидером России.

Также, по словам Светова, одним из главных факторов, повлиявших на решение Путина не ехать на саммит, стал вопрос безопасности.

10 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россию на грядущем саммите G20 будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.