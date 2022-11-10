Bloomberg: Энергетический кризис в Европе станет началом катастрофы

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Текущий энергетический кризис в Европе станет началом катастрофы, который в будущем будет только усугубляться. Об этом в четверг, 10 ноября, написал колумнист Рэйчел Моррисон в статье для агентства Bloomberg.

— Для сохранения поставок энергии в дома странам ЕС придется очень умело балансировать между спросом и предложением. Им предстоит принимать трудные решения, чтобы снизить ущерб от грядущей зимы, — говорится в материале.

По словам колумниста, важную роль играют решения правительства Евросоюза. Они призывают граждан экономить газ и выставлять термостаты на минимальные значения. Однако в скором времени в регионе наступит зима, которая принесет холода.

Как утверждает Моррисон, при температура воздуха в 13 градусов у человека могут возникнуть проблемы с сердцем. Для пожилых людей такие значения и вовсе могут оказаться смертельными. В связи с этим для жителей некоторых стран объединения главной ставкой станет жизнь и смерть, передает РИА Новости.

Накануне Центра развития энергетики опубликовал отчет, согласно которому грядущая зима может оказаться самой сложной для Европы со времен Второй мировой войны. По данным аналитиков, для благоприятного исхода событий в ЕС должны совпасть два фактора.