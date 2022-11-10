Андрей Бочкарев: Открытие станции метро «Потапово» позволит сократить время на поездки по городу на 20–25 минут

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Благодаря открытию станции метро «Потапово» Сокольнической линии метро пассажиры смогут сократить время на поездки по городу на 20–25 минут. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 10 ноября.

— Мы продолжаем работы по продлению Сокольнической линии метрополитена. На строящейся станции «Потапово», возведение которой началось год назад, ведутся работы по сооружению основных монолитных конструкций и верхнего строения пути. Также продолжается монтаж инженерного оборудования, — рассказал он.

Общая готовность станции составляет 58 процентов, а полностью завершить работы планируется в начале 2024 года. Реализация проекта позволит также улучшить экологическую обстановку в поселении Сосенское за счет снижения интенсивности движения наземных видов транспорта.

По словам декана факультета городского и регионального развития ВШЭ Евгения Михайленко, открытие новых станций приближает москвичей к достижению желаемой цели по сокращению времени в пути до работы.

В этот же день Бочкарев сообщил, что общая готовность участка Троицкой линии метро «Новаторская» — «Бачуринская» оценивается в 65 процентов.