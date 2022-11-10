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Мужчину, устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, отправят на принудительное лечение

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчину, устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, отправят на принудительное лечение
Фото: shutterstock
Россия, Москва, 1-я Новокузьминская улица Карта всех событий

Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который устроил стрельбу в МФЦ на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 10 ноября.

По ее словам, в ходе расследования уголовного дела была проведена стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, в результате которой мужчину признали нуждающимся в принудительном лечении.

Так эксперты пришли к выводу, что в момент совершения преступления он не осознавал тяжести совершаемого им поступка, а также не мог контролировать своих действий и понимать их опасность для окружающих из-за психического расстройства.

Уголовное дело, возбужденное по нескольким статьям в отношении 46-летнего подозреваемого, направлено для утверждения постановления о применении принудительного лечения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 7 декабря 2021 года в МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице. Мужчина зашел в помещение и открыл стрельбу из огнестрельного оружия. В результате трагедии погибли два человека и еще четверо, включая одного ребенка, получили ранения разной степени тяжести. Подробнее — в материале «ВМ».

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