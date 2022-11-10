«Колониальный дискурс»: МИД Конго высказался о призывах Запада осудить Россию

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Призывы западных стран осудить Россию и проводимую ею политику свидетельствуют о колониальном отношении Запада к остальным странам. Запад не имеет права диктовать государствам Африки, с кем им поддерживать отношения. Такое заявление сделал в четверг, 10 ноября, глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакоссо.

— Ни одна страна не имеет права диктовать другой стране, с кем ей иметь отношения или нет. Это колониальный дискурс, — отметил он.

По словам министра, африканцы вольны сотрудничать с Россией, которая является великой державой, передает РИА Новости.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россию на грядущем саммите G20 будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Также он подтвердил, что президента страны Владимира Путина на предстоящей встрече «Большой двадцатки» ожидать не стоит.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для продолжения переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, для возобновления диалога Киеву необходимо восстановить территориальную целостность страны, а также возместить убытки, причиненные проведением спецоперации.

В октябре сообщалось, что Ватикан готов стать посредником в переговорах России и Украины. Он также готов сделать все возможное для наступления мира на Украине.