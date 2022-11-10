Джигурда заявил, что ему предлагали стать президентом Украины

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Известный российский шоумен и актер Никита Джигурда заявил, что ему предлагали принять участие в выборах на пост президента Украины.

По его словам, еще в 2003 году ему предложили стать депутатом.

— А в 2013-м году на меня вышли люди Виктора Медведчука, сотрудники СБУ, и предложили поучаствовать в качестве кандидата в президенты Украины. Обещали вложиться в предвыборную кампанию — была поставлена задача оттянуть голоса националистов, — поделился Джигурда.

Отказываться от предложения он не стал, однако из-за событий на Майдане так и не смог участвовать в выборах, пишут «Аргументы и факты».

Недавно Джигурда заявил, что решившие покинуть Россию артисты самостоятельно наказали себя, «ликвидировав» собственное творчество. При этом некоторые звезды могут извлекать из европейской жизни определенные дивиденды.

До этого шоумен рассказал, почему выбрал актерскую профессию. Он отметил, что появился на свет в Международный день театра, 27 марта. Данное обстоятельство и предопределило его судьбу, а свое первое стихотворение в 13 лет он написал под влиянием брата.