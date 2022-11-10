Сунак обсудил с Зеленским дальнейшую поддержку Украины

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в рамках которого они обсудили дальнейшую поддержку Киева. Об этом сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит в четверг, 10 ноября.

— Он подтвердил, что Великобритания продолжит предоставлять дальнейшую поддержку, в том числе предоставит еще тысячу ракет земля-воздух и более 25 тысяч комплектов для военнослужащих для экстремально холодной зимы, — говорится в сообщении.

Разговор состоялся в преддверии саммита G20, который пройдет на Бали. В процессе беседы лидеры Украины и Великобритании обсудили дальнейшую поддержку украинской стороны, отметив ее важность. Кроме того, по словам Зеленского, они выступили за продление «продуктовой сделки», передает РИА Новости.

До этого Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило о передаче спецслужбами Великобритании беспилотных подводных аппаратов Украине. В ведомстве также отметили, что английские эксперты обучают в Очакове Николаевской области украинских подводных диверсантов для действий в акваториях Черного и Азовского морей.