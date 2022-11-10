Студента, бросившего яйца в Карла III, выпустили под залог

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Студенту Патрику Телвеллу, который был задержан в британском городе Йорке за то, что он бросил куриные яйца в короля Карла III и королеву-консорта Камиллу Паркер-Боулз, хотели запретить носить яйца в общественных местах. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщило издание Mirror.

— Патрик заявил, что условия его освобождения под залог были довольно «забавными». Он сказал, что среди них — запрет находиться в радиусе 500 метров вокруг короля и запрет носить яйца в общественных местах, — говорится в материале газеты.

Несмотря на это, 23-летнему молодому человеку изменили последнее условие для освобождения под залог, чтобы он мог свободно ходить в магазин за продуктами.

Сам Телвелл рассказал, что после того как он бросил яйца в монарха, на него напала толпа людей, которые призывали «насадить его голову на кол». По словам юноши, теперь он получает угрозы в социальных сетях.

До этого стало известно, что во время торжественной церемонии открытия памятника Елизавете II неизвестный мужчина из толпы бросил куриные яйца в королевскую семью. При этом злоумышленник кричал: «Британия была построена на крови рабов».