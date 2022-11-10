«Он был в агрессивном состоянии»: Беркова рассказала о последней встрече со Стояновым

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Певица Елена Беркова поделилась воспоминаниями о последней встрече с бывшим мужем, актером Андреем Стояновым, скончавшимся 10 ноября. По ее словам, она состоялась в здании суда во время развода и прошла в большом напряжении.

— На разводе мы не общались, это была сложная встреча, потому что расстались мы плохо. И говорить было не о чем. Он был в агрессивном состоянии, поэтому пришла я не одна, ради своей безопасности. Мы просто подписали бумаги и разошлись, — сказала она.

Беркова добавила, что после развода Стоянов пытался наладить контакт и начать снова общаться. Он отправлял различные смайлики, писал, но певица перестала реагировать на такие попытки. По ее словам, она поняла, что «люди не меняются», передает Пятый канал.

О смерти Андрея Стоянова стало известно 10 ноября. Прибывшие на место медики пытались реанимировать мужчину, однако им это не удалось. Предварительно, актер скончался от передозировки наркотиками.

Позже Беркова рассказала, что ее бывший муж не употреблял запрещенные вещества во время их совместной жизни. Супруги придерживались правильного питания и регулярно занимались спортом.