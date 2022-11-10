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Гражданку США, ударившую сожителя ножом в лицо в Подмосковье, депортируют на родину

Степан Жирнов
Происшествия
Гражданку США, ударившую сожителя ножом в лицо в Подмосковье, депортируют на родину
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Можайское шоссе Карта всех событий

Гражданку США Сару Криванек депортируют на родину из колонии в Рязанской области, где она отбывает наказание за удар сожителя в лицо ножом. Об этом стало известно в четверг, 10 ноября.

Решение о выдворении иностранки за пределы страны принял Железнодорожный районный суд Рязани, сообщил ТАСС.

Преступление, за которое Криванек отправили в колонию, произошло в ноябре 2021 года в Подмосковье, в квартире на Можайском шоссе. В разгаре ссоры со своим сожителем женщина потеряла над собой контроль и ударила мужчину ножом в лицо. Пострадавший был госпитализирован, а в отношении американки возбудили уголовное дело по статьям «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В качестве меры пресечения гражданке США избрали подписку о невыезде. И она, и посольство ее родины были уведомлены об этом. Однако в феврале 2022 года женщина предприняла попытку побега, в результате которой Криванек задержали. После такой выходки ее заключили под стражу.

Подмосковье Следственный комитет Рязанская область США Преступления
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