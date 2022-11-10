Лиса пробралась в детский сад на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Цимлянская улица Карта всех событий

Лиса пробралась на территорию детского сада на Цимлянской улице Москвы. Теперь для поимки зверя планируют расставить живоловушки. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

— Сегодня, действительно, в детском саду на улице Цимлянская заметили лису. Насколько мне известно, на месте ее пытались поймать сотрудники МЧС, но этого сделать им не удалось. Дети не пострадали, — заявил он.

По словам Бурмистрова, у лисицы нет норм на территории детского сада. Однако теперь специалисты ночью установят ловушки, которые позволят поймать животное невредимой, если она решит вернуться.

Начальник отдела также призвал администрацию проследить за тем, чтобы лиса не поселилась на территории детского сада. Однако он сомневается, что животное снова появится в детском саду, передает агентство городских новостей «Москва».

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