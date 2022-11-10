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В Дептрансе рассказали об оплате проезда смартфоном через Систему быстрых платежей

Евгений Жуков
Город
В Дептрансе рассказали об оплате проезда смартфоном через Систему быстрых платежей
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Москвичам рассказали, как будет работать оплата проезда смартфоном через Систему быстрых платежей (СБП) на турникетах московского метрополитена. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Для оплаты подойдет любой смартфон, в то время как банковская карта не понадобится. Пользователям необходимо будет оформить подписку на СБП через приложение «Метро Москвы», после чего сгенерировать в нем уникальный QR-код, который в дальнейшем можно будет отсканировать на турникете.

— В рамках соглашения, подписанного мэром Москвы Сергеем Собяниным с руководителем НСПК Владимиром Комлевым, мы развиваем Систему быстрых платежей в городском транспорте. Сейчас оплата проезда с помощью СБП на турникетах метро проходит финальное тестирование, — сообщил руководитель Дептранса Максим Ликсутов.

Кроме того, он рассказал о мерах развития биометрических технологий оплаты проезда. По мнению Ликсутова, уже успешно работающие сервисы на базе биометрии в регионах должны оставаться доступны пользователям, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что транспортную карту «Тройка» и банковскую карту объединили в одну универсальную. Оформить единую карту можно в мобильном приложении «Город».

Максим Ликсутов Турникеты Москва Метро
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