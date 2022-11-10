Синдром жертвы: что будет с девочкой, которую восемь лет удерживали взаперти родные

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Маленькую девочку почти восемь лет держали взаперти мать и родные бабушка с дедушкой. Какие психологические травмы могли спровоцировать подобные действия взрослых и сможет ли ребенок адаптироваться к обычной жизни после стольких лет изоляции от мира, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

«Букет» последствий

Как рассказал врач-психиатр Евгений Фомин, если это одностороннее решение матери и ее родителей, которое не было подкреплено медицинскими показаниями, оно может привести к проблемам с социализацией у девочки:

— Ребенку будет сложно адаптироваться, попав в привычную для любого другого человека среду, и выстраивать отношения со сверстниками.

Психиатр объяснил, что если человек на протяжении нескольких лет находится дома, он знает мало о внешней жизни, а это также осложняет процесс адаптации:

— Девочке может быть трудно налаживать социальные контакты с людьми еще и потому, что она росла на той информации, которой с ней делились родственники, которые гораздо старше ее сверстников, и их знания могут быть устаревшими.

Если действия мамы ребенка не были вынужденной мерой, а являлись единоличным решением, считает специалист, то это может спровоцировать депрессивные состояния и развить синдром жертвы у девочки. Также это может спровоцировать у девочки в дальнейшем тревожность и тревожное расстройство, отметил врач:

— Если проживание сопровождалось агрессивными действиями со стороны родителей, естественно, что это может привести к тому, что ребенок будет считать себя заложником жизненных обстоятельств.

По мнению психиатра, с большей вероятностью условия, которые создали для девочки родственники, могут спровоцировать у ребенка неуверенность в себе, чувство неполноценности и искаженное восприятие мира.

Чрезмерная опека

Однако психиатр выдвинул еще одну теорию, которая могла побудить семью девочки совершить подобный поступок. По его словам, мама ребенка и ее родители могли запереть ребенка дома из-за излишней опеки и беспокойства.

— Если они заперли ребенка дома, но при этом оказывали ему должный уход, читали книжки, показывали мультики и всячески способствовали его развитию, то у этой ситуации может быть и благополучный прогноз, — заметил Фомин.

Девочка, по мнению врача, вполне сможет адаптироваться в обществе и новых для нее жизненных обстоятельствах.

— Кроме того, у детей достаточно пластичная психика, они быстро забывают плохое и быстро привыкают к изменяющимся условиям, — заключил Фомин.