Автобусы КМ начнут курсировать в Москве на время закрытия Замоскворецкой линии метро

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

На время закрытия участка Замоскворецкой линии метро от станции «Автозаводская» до «Орехово» будут курсировать автобусы КМ. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На время закрытия участка Замоскворецкой линии мы запустим автобусы КМ. С 12 ноября ориентировочно на полгода закроют участок между станциями «Автозаводская» и «Орехово». С 5:30 утра до 2 часов ночи будут ходить бесплатные автобусы двух маршрутов, — говорится в сообщении.

Маршрут КМ1 захватит такие станции метро, как «Автозаводская», «Технопарк», «Коломенская», «Каширская», «Кантемировская» и «Царицыно». Автобусы КМ2 пройдут через станции «Автозаводская», «Технопарк», «Коломенская», «Каширская», «Орехово», а также станцию МЦД Москворечье.

Всего будет работать порядка 200 автобусов большого класса. В часы пик интервал их движения составит примерно одну минуту. В случае высокой загруженности пассажирам рекомендуется воспользоваться альтернативными маршрутами, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Участок Замоскворецкой линии московского метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» 12 ноября будет закрыт на полгода в связи с реконструкцией тоннеля. Зачем нужен ремонт и какими маршрутами пользоваться столичным жителям в период закрытия участка — в материале «Вечерней Москвы».