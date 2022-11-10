Депутаты «Единой России» попали под обстрел в ЛНР

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Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель исполнительного комитета партии и замсекретаря Александр Сидякин, а также депутаты Госдумы Артем Туров и Артем Бичаев попали под обстрел в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе фракции в четверг, 10 ноября.

— Коллеги выходили на связь. Действительно, попали под обстрел. Ехали с передовой в ЛНР, где передавали спецтехнику военным. Все в порядке, никто не пострадал, — цитирует сообщение РИА Новости.

До этого сообщалось, что съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в районе населенного пункта Белогоровка ЛНР. Под перекрестным огнем оказался оператор Андрей Подгорнов, который оперативно зашел в укрытие. В результате боя в составе съемочной группы никто не пострадал.

В октябре украинские войска выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в Херсоне. В числе жертв ракетного удара по переправе в Херсоне оказались два сотрудника телекомпании «Таврия».