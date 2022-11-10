Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Депутаты «Единой России» попали под обстрел в ЛНР

Александр Афонин
Происшествия
Депутаты «Единой России» попали под обстрел в ЛНР
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель исполнительного комитета партии и замсекретаря Александр Сидякин, а также депутаты Госдумы Артем Туров и Артем Бичаев попали под обстрел в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе фракции в четверг, 10 ноября.

— Коллеги выходили на связь. Действительно, попали под обстрел. Ехали с передовой в ЛНР, где передавали спецтехнику военным. Все в порядке, никто не пострадал, — цитирует сообщение РИА Новости.

До этого сообщалось, что съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в районе населенного пункта Белогоровка ЛНР. Под перекрестным огнем оказался оператор Андрей Подгорнов, который оперативно зашел в укрытие. В результате боя в составе съемочной группы никто не пострадал.

В октябре украинские войска выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в Херсоне. В числе жертв ракетного удара по переправе в Херсоне оказались два сотрудника телекомпании «Таврия».

партия «Единая Россия» ЛНР удар
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

НАТО воюет с клопами

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Все мнения
О проекте