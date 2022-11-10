«Зачем «это» трогать?»: Маковецкий не будет судиться с Садальским

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Народный артист России Сергей Маковецкий не хочет судиться с актером Станиславом Садальским за распускаемы им слух о драке Маковецкого и народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой.

— Зачем «это» трогать? Нет, не буду, — коротко ответил Маковецкий на вопрос о том, будет ли он подавать в суд.

Артист посетовал, что эту историю никак не забудут, и в очередной раз подчеркнул — Садальский просто распустил слух, ничего общего с реальностью не имеющий.

Сам Садальский отказывается как-либо комментировать происходящее и объяснять причины своего поступка, передает «Комсомольская правда».

Слухи о якобы произошедшей в самолете драке между «мастодонтами» театра появились после рассказа актера Станислава Садальского. Он утверждает, что Маковецкий, перебрав с алкоголем, набросился на Максакову, пытавшуюся урезонить коллегу.

Позднее сам Маковецкий назвал всю эту историю ложью. По его словам, они с Максаковой вместе летели на гастроли в Новосибирск. В местном театре «Глобус» с 3 по 6 ноября артисты играли в спектакле «Война и мир». Никаких конфликтов или тем более потасовок между ними не было.