РЖД повторно обратились в Совет ЕС по вопросу отмены введенных против компании санкций

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Компания РЖД повторно направила запрос в Совет Евросоюза с просьбой скорейшего рассмотрения вопроса о снятии введенных в отношении холдинга санкций. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в четверг, 10 ноября.

— ОАО «РЖД» направило обращение в Совет Европейского союза о необходимости скорейшего рассмотрения заявления об отмене санкций и принятия по нему объективного решения. С момента подачи заявления в Совет ЕС прошло более трех месяцев, однако оно до сих пор не рассмотрено, — говорится в сообщении.

Причины длительного рассмотрения предыдущего запроса представители Совета ЕС не уточняют. В РЖД назвали подобные действия «пренебрежением и безразличием» по отношению к гражданам России, отметили в пресс-службе.

Первый запрос РЖД в Совет Евросоюза был направлен в июле текущего года. По данным компании, веденные против холдинга санкции противоречат значительному количеству норм международного права и актов самого ЕС. Кроме того, Совет ЕС безосновательно внес компанию в санкционный список, устанавливающий запрет на привлечение финансирования.