РЖД обратились в Евросоюз с просьбой снять санкции

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

РЖД направили в Совет Евросоюза (ЕС) заявление об отмене введенных в отношении компании ограничений. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе компании.

— По мнению компании, санкции ЕС направлены на ограничение возможностей ОАО «РЖД» выполнять социально значимые, гуманитарные функции и являются дискриминационными по отношению к населению Российской Федерации, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что введенные против РЖД санкции противоречат значительному количеству норм международного права и актов самого ЕС. Кроме того, Совет ЕС безосновательно, в нарушение правовых принципов и норм внес компанию в санкционный список, устанавливающий запрет на привлечение финансирования, говорится в Telegram-канале «Телеграмма РЖД».

Немецкая компания Siemens Mobility («Сименс Мобильность») с 13 мая прекратила техобслуживание проектов РЖД и вышла из совместных с ней предприятий. Так, компания отчуждает 100 обыкновенных именных акций команды, что составляет 0,0015 процента ее уставного капитала.

До этого, в марте, Siemens приостановила действие контракта на поставку электропоездов «Сапсан» в Россию. Речь идет о контракте от 2019 года на закупку и техническое обслуживание 13 новых поездов на сумму 1,1 миллиарда евро. При этом, уточнил Белозеров, договор об обслуживании в настоящее время все еще действителен.