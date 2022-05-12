Siemens объявила о прекращении техобслуживания поездов РЖД

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Немецкая компания Siemens Mobility («Сименс Мобильность») с 13 мая прекращает техобслуживание проектов РЖД и выходит из совместных с ней предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе компании в четверг, 12 мая.

— Ввиду масштабности санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации, а также принятых и потенциальных ответных мер и их серьезных последствий с точки зрения повседневной операционной деятельности компании «Сименс мобильность», было принято решение свернуть бизнес в России, — заявили в пресс-службе.

В связи с этим, Siemens выходит из существующих совместных предприятий и расторгает сервисные договоры на техническое обслуживание с РЖД. В компании подчеркнули, что Siemens продолжит поддерживать своих российских сотрудников и будет информировать их о дальнейшем развитии событий, передает ТАСС.

До этого руководство компании Siemens приняло решение об уходе с российского рынка. В России будет приостановлена производственная и деловая активность концерна.

27 апреля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о возможности возвращения иностранных компаний в Россию. Он добавил, что зарубежные корпорации не просто так в свое время пришли в РФ: для них были созданы все условия, чтобы зарабатывать деньги.