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Компания Siemens сообщила об уходе с российского рынка

Полина Долганова
Общество
Компания Siemens сообщила об уходе с российского рынка
Фото: depositphotos

Представители компании Siemens сообщили, что холдинг уйдет с российского рынка. Об этом стало известно в четверг, 12 мая.

Уточняется, что компания уже приступила к реализации процедур по прекращению работы в РФ.

В пресс-службе Siemens добавили, что компания прекратит производственную и деловую активность в РФ из-за спецоперации на Украине, передает РБК.

27 апреля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о возможности возвращения иностранных компаний в Россию. Он добавил, что зарубежные корпорации не просто так в свое время пришли в РФ: для них были созданы все условия, чтобы зарабатывать деньги.

Некоторые западные компании начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

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