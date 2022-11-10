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В ООН не нашли фактов использования виагры российскими военными на Украине

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ООН не нашли фактов использования виагры российскими военными на Украине
Фото: twitter/RussiaUN

Спецпредставитель ООН Прамила Паттен, которая в свое время рассказала СМИ, что российские военнослужащие, якобы употребив препараты, насиловали мирных украинских граждан, заявила, что она не имеет соответствующих доказательств по этому поводу. Об этом Паттен сообщила в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом в четверг, 10 ноября.

В этот раз пранкеры выступили как представители одного из комитетов Верховной рады. Спецпредставитель ООН в разговоре с ними отметила, что свои заявления она сделала, опираясь лишь на слова украинских чиновников.

— Проводить расследования — это не моя работа. Я сижу в офисе в Нью-Йорке, у меня есть полномочия по защите интересов, — уточнила Паттен.

Она также добавила, что процесс расследования осуществляется специалистами по наблюдению за соблюдением прав человека, в материалах которых «пока ничего нет о виагре», передает РИА Новости.

До этого бывший украинский министр внутренних дел Арсен Аваков в разговоре с российскими пранкерами назвал ситуацию на Украине в преддверии зимы тяжелой.

По словам Авакова, внутри страны осталось множество нерешенных проблем, среди них — коррупция.

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