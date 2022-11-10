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Попавший в аварию на 67-м километре МКАД мотоциклист попал в больницу

Евгений Белоусов
Происшествия
Попавший в аварию на 67-м километре МКАД мотоциклист попал в больницу
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 67-й километр Карта всех событий

Мотоциклист попавший в ДТП на 67-м километре МКАД был госпитализирован. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

— В результате дорожной аварии водитель мотоцикла получил ранения и был госпитализирован в медучреждение, — рассказали в ведомстве.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники дорожно-патрульной службы, все обстоятельства произошедшего устанавливаются, говориться в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москва».

Авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла произошла 10 ноября на внешней стороне 67-го километра МКАД. Движение транспорта осуществляется по трем полосам из шести.

Другая авария произошла 8 ноября на западе столицы, где в районе Кунцево загорелся автомобиль. Из-за происшествия было затруднено движение в сторону Московской кольцевой автодороги, но на данный момент его восстановили.

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