Илон Маск сократил отдел коммуникаций Twitter до одного человека

Фото: jurvetson / CC BY 2.0

Американский предприниматель, новый владелец компании Twitter Илон Маск сократил штат отдела коммуникаций компании до одного человека. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщает интернет-портал Axios.

По данным портала, миллиардер намеревается вовсе исключить отдел коммуникаций из перечня приоритетных задач. Подобная участь уже постигла компании Маска Tesla и SpaceX.

Общее число уволенных сотрудников отдела коммуникаций не уточняется, однако известно, что там работали люди со всего мира.

Маск возглавил компанию Twitter, владеющую одноименной социальной сетью, 28 октября. Перед покупкой предприниматель заявил, что реализация сделки необходима для помощи человечеству и создания платформы, где люди могут свободно обсуждаться различные мнения.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что Twitter останется таким же популярным, как и сейчас, если Маск доверит управление грамотным людям.

Не исключено, что соцсеть станет нейтральнее по отношению к пользователям. Специалист подчеркнул, что массовые увольнения после прихода Маска могли быть связаны с его неудовлетворенностью развитием сервиса.