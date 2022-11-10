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Хоккейная команда «Спартак» расторгла контракт с главным тренером Мироновым

Юлия Курганова
Спорт
Хоккейная команда «Спартак» расторгла контракт с главным тренером Мироновым
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Столичный хоккейный клуб «Спартак» расторг контракт с главным тренером Борисом Мироновым. Об этом сообщается в четверг, 10 ноября, на сайте команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Клуб поблагодарил тренера за совместную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Также тренерский штаб покинет ассистент главного тренера Егор Башкатов.

50-летний Миронов был назначен главным тренером «Спартака» в 2021 году, ранее эту должность занимал Олег Знарок. Под руководством Миронова клуб повторил свой лучший результат в КХЛ и вышел в полуфинал плей-офф в Западной конференции.

До этого Миронов возглавлял команды системы московского ЦСКА – «Красную армию» и «Звезду», а также занимал должность ассистента главного тренера в нижнекамском «Нефтехимике».

18 октября уфимский клуб «Салават Юлаев» обыграл столичный «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в столице завершилась со счетом 5:2 (3:0, 1:0, 1:2) в пользу гостей.

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