Сенатор Джабаров заявил об основаниях для уничтожения транспортной логистики Украины

Фото: Пресс-служба Совфеда

Стремление Запада активировать поставки вооружения Украине, использовать страну как таран против РФ дает российским властям основание уничтожить украинскую транспортную инфраструктуру. Такое мнение выразил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель ранее говорил, что ЕС должен адаптировать возможности для повышения военной мобильности, быстрого перемещения военного оборудования и сил в рамках союза. Он подчеркнул, Евросоюз должен усилить сотрудничество в повышении военной мобильности не только с Североатлантическим альянсом, но и с партнерами, в частности с Украиной, Балканами и Молдавией.

— Боррель даже не скрывает, что рассматривает Украину в качестве главного тарана по разрушению России. Он уверен, что Европа и Соединенные Штаты обеспечат Киев всеми видами современного натовского вооружения для того, чтобы принудить РФ к мирным переговорам на условиях, которые будут продиктованы США и НАТО. Значит, что у нас есть все основания уничтожить транспортную логистику Украины от ее западных границ до линии боевого соприкосновения с российскими войсками, — написал сенатор в Telegram-канале.

Джабаров подчеркнул, что без поставок оружия и боеприпасов с Запада, украинская армия потерпит сокрушительное поражение и «очень быстро».

9 ноября Джабаров заявил, что выборы в американский Конгресс ничего не поменяют для России в контексте ситуации вокруг Украины.