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«Так будет до конца дней»: мать Сорина оплакивает сына спустя 24 года после его смерти

Юлия Курганова
Общество
«Так будет до конца дней»: мать Сорина оплакивает сына спустя 24 года после его смерти
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мать погибшего солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина Светлана рассказала, что она и спустя 24 года после гибели сына оплакивает его и горюет так же, словно и не прошло этих долгих лет. 10 ноября музыканту могло исполниться 53 года.

Женщина призналась, что время не лечит, так как не было и дня, когда бы она не думала об Игоре.

— С годами боль утихла, это естественно, но из памяти его не вычеркнуть. Каждый день я живу в этом: просыпаюсь и засыпаю с мыслями об Игоре. Так будет до конца дней. Это только мое, все давно отгоревали, отплакали, все, кроме меня, — рассказала мать артиста порталу Woman.ru.

Она сообщила, что ей тяжело жить в одиночестве. Без родных, и особенно без сына.

Игорь Сорин скончался в больнице после операции, у него не выдержало сердце. Этому предшествовала трагедия: музыкант выпал с балкона шестого этажа. Это случилось в 1998 году.

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко рассказал, каково ему петь вместо умерших участников — Игоря Сорина и Олега Яковлева. Первый скончался в 1998 году, второй — в 2017-м после обострения пневмонии на фоне цирроза печени.

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