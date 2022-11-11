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Автоэксперт Субботин назвал зимние аксессуары, которые должны быть у каждого водителя

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Автоэксперт Субботин назвал зимние аксессуары, которые должны быть у каждого водителя
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В зимний период в машине обязательно должны быть нехитрые аксессуары, такие как распылитель воды и щетка для чистки снега. Однако в некоторых случаях полезно возить с собой и более специфические предметы. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин.

По словам эксперта, в холодный сезон стоит брать с собой специальный аксессуар для измерения давления в шинах.

— Для зимы актуально устройство, которое позволяет мониторить давление в шинах. Оно по bluetooth передает сигнал с датчика давления прямо на колпачке на шине. Прибор приклеивается в любое место на центральной консоли. Если человек где-то застрял, можно спустить колеса — благодаря этому пятно контакта становится больше и улучшается зацеп. Таким образом человек сможет выехать из снега. Можно спустить до единицы, а можно и больше — колесо не провернется. После выезда на твердую поверхность нужно накачать обратно и проконтролировать давление, — объяснил Субботин.

Зимой, по мнению эксперта, можно возить с собой пуско-зарядное устройство, если очевидно, что у аккумулятора есть проблемы. По форме такие устройства похожи на powerbank, они могут временно решить проблему с разрядкой аккумулятора. Лучше отдать предпочтение более дорогим вариантам, но не менее важно следить за состоянием самого аккумулятора.

При большом минусе на улице лучше пользоваться утеплителем двигателя, порекомендовал Субботин.

— Все зависит от мороза. Если морозы серьезные, около минус 20 градусов, неплохо иметь автоодеяло. Если морозы меньше, то нужды в нем нет, потому что штатного уплотнителя хватает, чтобы мотор был теплым, — объяснил эксперт.

Длинная телескопическая щетка — обязательный зимний аксессуар для каждого автовладельца, уверен собеседник «ВМ». На одном конце должен быть скребок для удаления льда, а на другом — мягкая щетка. Короткая щетка в несколько десятков сантиметров длиной будет бесполезна, подчеркнул специалист.

По словам эксперта, зимой полезно возить с собой также обыкновенный пульверизатор.

— Еще полезный гаджет — распылитель воды. После каждой поездки нужно обязательно мыть фары, задние фонари, зеркала и хотя бы опускные стекла переднего ряда, — пояснил Субботин.

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