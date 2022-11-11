«Никто не удерживал»: Жанна Агалакова рассказала об уходе с Первого канала

Фото: youtube.com / Видеоновости

Известная телеведущая Жанна Агалакова, которая после 20 лет работы ушла с Первого канала из-за политических разногласий с руководством, рассказала, как прошло ее увольнение.

— Я не разговаривала с Эрнстом. Я говорила с моим непосредственным начальником — директором дирекции информации Кириллом Клейменовым. Я сказала, что хочу уйти, я не могу делать такую работу. Это был очень короткий разговор. Меня никто не удерживал, никто не уговаривал, — объяснила Агалакова.

Она уточнила, что проработала после этого еще две недели, чтобы передать дела.

По словам 56-летней ведущей, она ожидала, что на нее обрушится критика со стороны бывших коллег, однако этого не произошло.

— Конечно, я даже ждала этого. Мне даже обидно немножко, что никто ничего не сказал, — отметила она.

Агалакова призналась, что запретила сама себе возвращаться в журналистику. В настоящее время она работает над документальными фильмами, передает «СтарХит».

Юморист Гарик Харламов прокомментировал свой уход из Comedy Club. На данный момент неизвестно, по чьей инициативе ведущий покинул шоу, но поклонники уже успели назвать произошедшее «изгнанием».