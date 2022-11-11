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Стремоусова похоронят на центральном кладбище Симферополя

Анастасия Колоскова
Общество
Стремоусова похоронят на центральном кладбище Симферополя
Фото: Stremousov_Kirill / Telegram

Погибшего в ДТП заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронят на центральном кладбище Симферополя в пятницу, 11 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации Крыма.

Кирилл Стремоусов погиб в ДТП 9 ноября. Его смерть подтвердил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Президент РФ Владимир Путин наградил погибшего заместителя главы администрации Херсонской области орденом Мужества посмертно. Стремоусов был удостоен награды за проявленные им при исполнении служебного долга мужество и отвагу.

Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в поселке городского типа Гольмовский Донецкой области УССР. После окончания Западноукраинского национального университета занялся бизнесом и открыл компанию по производству кормов для рыб.

Он был основателем политической организации «За президента», которая поддерживала действующего на тот момент украинского лидера Виктора Януковича. После начала специальной военной операции России он стал заместителем военно-гражданской администрации Херсонской области.

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